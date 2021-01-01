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الخارجية اليمنية: تحقيقات أولية تظهر تورط «أنصار الله» في هجوم مطار عدن

تفجيرات مطار عدن
تفجيرات مطار عدن

نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 7:15 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 7:15 م

قالت الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، إن التحقيقات الأولية، تظهر تورط "أنصار الله" (الحوثيين) في هجوم مطار عدن.

وأوضحت الخارجية اليمنية في بيان نقلته قناة "العربية" أن الحكومة اليمنية "تعمل على إعادة فتح مطار عدن في أسرع وقت ممكن"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار عدن، إلى ما يزيد على 130 بين قتيل وجريح، في حصيلة مرشحة للزيادة.

وهزت ثلاثة انفجارات صالة مطار عدن الدولي، يوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة قادمة من السعودية إلى مدرج المطار.

ووجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن.

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