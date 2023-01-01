جنوب القاهرة تتصدي لأعمال بناء مخالفة بـ3 أحياء وتزيلها في المهد

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على التصدى بكل حزم لجميع صور البناء المخالف، وأنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، مؤكدا أنه لا للبناء المخالف والتعدى على حرمة القانون.



وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، إلى أن الجهود مستمرة من جميع الاجهزة التنفيذية بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لوقف أعمال البناء المخالف حرصا على حقوق الدولة والمواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حزم، وبمتابعة وحرص مستمر طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

ونوهت برفع درجة الاستعداد داخل أجهزة الأحياء التنفيذية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، موضحة أن حي حلوان برئاسة هالة سيد عبد النبين رئيس الحي، تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف داخل موقف العباسية القديم بشارع منصور وبالمخالفة للقانون.



وأوضحت عبدالمنعم، أنه تمت الإزالة فى المهد وإبلاغ مدير الإدارة الهندسية بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف لفرض سيادة القانون ومصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، مشيرة إلى التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد.



وتابعت:"حي دار السلام بقيادة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحي، تمكن من إيقاف أعمال وإزالة شدة خشبية وسقف خرسانة مخالف ومقام بدون ترخيص بالعقار الكائن ١٧ شارع سليمان إبراهيم بنطاق حي دار السلام"، مشيرة إلى إزالة مخالفة بجوار محمية وادى دجلة بنطاق حى المعادى.



وشددت المهندسة جيهان عبدالمنعم، على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة التواجد الميدانى المستمر ومتابعة مايتم من أعمال بنطاق أحياءهم وتفعيل دور مشرفي المربعات باستمرار التواجد الميدانى ورصد كافة اشكال التعديات والمخالفات والتعامل معها الفوري وأهابت سيادتها بجميع المواطنين بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسألة القانونية.