القبض على تركي ألماني على خلفية الهجوم المحتمل على كاتدرائية كولونيا بألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشتبه به آخر على خلفية التخطيط المحتمل لشن هجوم على كاتدرائية كولونيا غربي ألمانيا، وذلك حسبما أعلنت الشرطة في أول أيام العام الجديد.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن المقبوض عليه يبلغ من العمر 41 عاما وأنه تم القبض عليه في مدينة بوخوم ليلة رأس السنة مساء أمس الأحد، وأنه يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية.

بذلك يرتفع عدد المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم على خلفية هذه القضية إلى 5 أشخاص.

وكانت الشرطة ذكرت ليلة رأس السنة أنها ألقت القبض على 3 أشخاص فضلا عن مشتبه به آخر كان تم القبض عليه ليلة عيد الميلاد.

وتفترض الشرطة أن هناك شبكة كبيرة تقف وراء التخطيط.

كانت الشرطة تلقت معلومات قبل عيد الميلاد عن احتمال وقوع هجوم "إرهابي إسلاموي" على كاتدرائية كولونيا، وعلى إثر ذلك تم تعزيز الاحتياطات الأمنية عند الكاتدرائية بشكل كبير.

وكانت الشرطة نشرت قوة كبيرة ليلة رأس السنة.