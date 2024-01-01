وزيرة الداخلية الألمانية تعد بمواصلة دعم مناطق الفيضانات بولاية ساكسونيا السفلى

وعدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بمواصلة دعم مناطق الفيضانات في ولاية ساكسونيا السفلى.

وخلال زيارتها لمنطقة هاتن، قالت فيزر اليوم الاثنين إنها تشعر بالقلق حيال تنبؤات الطقس التي تتحدث عن هطول المزيد من الأمطار، وأردفت:" هذا سيصعب الوضع. سنفعل ما يمكننا القيام به" مشيرة إلى أنه سيتم إحضار مروحية أخرى حتى يمكن مواصلة تقديم الدعم.

ووجهت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، الشكر إلى أطقم الطوارئ على جهدها المتفاني، وقالت:" ما تم إنجازه هنا في الأيام العشرة الأخيرة هو شيء عظيم بحق، وأنا أرى أننا نتحدث بمقدار أقل من اللازم عن قوات الطوارئ هذه. سأبدأ بالحديث عن قوات الإطفاء المتطوعة التي تبذل قصارى جهدها هنا في أيام العطلة من أجل الآخرين وذلك إلى جانب قيامها بعملها واهتمامها بعائلاتها"، وأعربت الوزيرة عن اعتقادها بأن هذا العمل يتسم بقدر كبير من إنكار الذات.

كما وجهت فيزر الشكر أيضا لقوات الإنقاذ وقوات الشرطة.

كان المستشار شولتس قام أمس الأحد بجولة تفقدية بمروحية للاطلاع على طبيعة وضع الفيضانات في شمال ولاية ساكسونيا السفلى، وكان يرافقه في هذه الجولة رئيس حكومة الولاية شتيفان فايل ووزيرة داخلية الولاية دانييلا بيرنس (وكلاهما ينتميان أيضا إلى حزب شولتس الاشتراكي).