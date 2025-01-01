الحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة أميركية هي الثانية في 72 ساعة

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي، في اليمن إسقاط طائرة أمريكية من طراز" إم كيو 9″ بصاروخ أرض-جو في أجواء مدينة مأرب فجر اليوم.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين – في تدوينة على موقع X – إن "الطائرة هي الثانية خلال 72 ساعة والـ14 منذ بدء معركة إسناد غزة"، مؤكدا الاستمرار في مساندة الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت أمس استهداف مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا في فلسطين المحتلةِ وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2"، إضافة إلى استهداف محطةَ الكهرباءِ جنوبي القدس المحتلة بصاروخٍ باليستي نوع ذو الفقار"، وهي العمليات التي تزامنت مع استهداف حاملة طائراا أمريكية بالطائرات المسيرة.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيان فجر اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بينما تم تفعيل صافرات الإنذار خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض.