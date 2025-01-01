أمريكا: دخان في قمرة القيادة يجبر طائرة على العودة إلى مطار الإقلاع

أجبرت رحلة تابعة لخطوط هاواي الجوية متجهة إلى هونولولو للعودة إلى مطار سياتل، بولاية واشنطن الأمريكية، بعد وقت قصير من الإقلاع نظرا لبلاغ بوجود دخان في قمرة القيادة، وفقا لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية.

وأقلعت طائرة من طراز إيرباص إيه 330 في حوالي الساعة 1 ظهرا من مطار سياتل-تاكوما الدولي وعلى متنها 273 راكبا و10 من أفراد الطاقم.

وكانت الرحلة متجهة إلى مطار دانييل ك. إينوي الدولي في هونولولو عندما أبلغ الطاقم بوجود روائح في مقصورة القيادة، كما قالت المتحدثة باسم خطوط هاواي الجوية، ماريسا فيليجاس، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)عبر البريد الإلكتروني.

وتحقق إدارة الطيران الاتحادية في الحادث الذي وقع على متن رحلة هاواي الجوية رقم 21.

وكانت الرحلة قد غادرت سياتل صباح الثلاثاء على متن طائرة جديدة، وفقا لما ذكرته فيليجاس، مضيفة : "السلامة هي أولويتنا، ونحن نعتذر بشدة عن هذا الحدث".