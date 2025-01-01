تقرير: الشمال القطري يقترب من ضم أحد لاعبي الأهلي مجانا

كشفت تقارير صحفية خارجية عن اقتراب نادي الشمال القطري من ضم أحد لاعبي النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، على أن ينتقل لصفوفهم اعتبارًا من الموسم القادم.

وذكرت قناة الكأس القطرية أن نادي الشمال اقترب من ضم أحد لاعبي الأهلي في صفقة انتقال حر، اعتبارًا من الموسم القادم.

ويحق لعدد من لاعبي النادي الأهلي التوقيع لأي فريق مجانًا في الفترة الحالية، على أن ينتقل لصفوف فريقه الجديد، في الموسم القادم.

ويسعى النادي الأهلي لتجديد عقود كلًا من محمد الشناوي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق، كما يخوض بيرسي تاو موسمه الأخير مع الأحمر.

يُذكر أن اسم بغداد بونجاح، نجم نادي الشمال القطري كان قد ارتبط بالانتقال لصفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل المشاركة مع الأحمر في الموسم الجاري، وكذلك بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.