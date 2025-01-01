حزب شولتس: تصريحات ماسك تشكل عبئا على العلاقات الألمانية-الأمريكية

أعرب رولف موتسينيش، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، عن اعتقاده بأن تصريحات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المسيئة للرئيس الألماني فرانك -فالتر شتاينماير والمستشار شولتس، تشكل عبئًا على العلاقات الألمانية-الأمريكية.

وفي حديثه لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، طالب موتسينيش بتوضيح "ما إذا كانت هذه الإساءات المتكررة، والتشهير، والتدخلات في الحملة الانتخابية، قد تمت باسم الإدارة الأمريكية الجديدة أيضًا"، واتهم ماسك بتجاوز "الحدود بين دول صديقة".

وكان ملياردير التكنولوجيا كتب باللغة الإنجليزية على منصة "إكس" المملوكة له:" شتاينماير طاغية مناهض للديمقراطية. عار عليه".

وكان شتاينماير أعرب في وقت سابق عن رفضه لأي تدخل خارجي في السياسة الداخلية الألمانية.

ووصف ماسك المستشار شولتس على إكس بـ "الأحمق"، وطالب بتنحيه.

ورد شولتس في خطابه بمناسبة العام الجديد، موجّهًا حديثه للناخبين: " كيفية المضي قدما في ألمانيا، أمر تحددونه أنتم أيها المواطنون وليس أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي".

وبدوره، كان زعيم الحزب الاشتراكي، لارس كلينجبايل، انتقد تدخل ماسك في المعركة الانتخابية الألمانية، وشبهه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية أول أمس الاثنين: "إيلون ماسك لا يفعل سوى ما يفعله فلاديمير بوتين... كلاهما يريد التأثير على انتخاباتنا ودعم أعداء الديمقراطية المتمثلين في حزب /البديل من أجل ألمانيا/ على وجه التحديد. إنهما يريدان إضعاف ألمانيا وإغراقها في الفوضى"، مضيفا أن الديمقراطية في ألمانيا "مهددة بشكل كبير من الخارج".

وكان الملياردير ماسك، مالك شركة تسلا للسيارات الكهربائية، دعا في عدة مناسبات إلى التصويت لصالح حزب البديل، وكتب في مقال زائر بصحيفة "فيلت آم زونتاج" أن الحزب يمثل "آخر بصيص أمل لهذا البلد".

وماسك مستشار مقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي كلفه بالعمل مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي في لجنة تم إنشاؤها حديثا تحت اسم "إدارة الكفاءة الحكومية" لوضع مقترحات لخفض الإنفاق الحكومي بشكل جذري. ومع ذلك، لن يكون ماسك عضوًا رسميًا في الحكومة.

يُعرف ماسك كرجل أعمال غزير النشاط حيث يمتلك شركات تسلا وسبيس إكس ونويرالينك وإكس.ايه آي، كما أنه معروف أيضا كمستخدم نشط للغاية لمنصته إكس التي كانت تعرف سابقا باسم تويتر، والتي استحوذ عليها في عام 2022، وله عليها 210 مليون متابع، ويعتبر اسم "كيكيوس ماكسيموس" هو أحدث اسم مستخدم له على المنصة.