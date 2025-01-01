سموحة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد ربيعة

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة دخول النادي الأهلي في مفاوضات رسمية لضم محمد ربيعة لاعب النادي السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي لم يتواصل معه لضم محمد ربيعة وأن الأخبار المرتبطة بوجود مفاوضات من جانب الأهلي غير صحيحة.

وأوضح رئيس نادي سموحة أن محمد ربيعة هو أحد الأعمدة الأساسية للنادي، وأنه لا يوجد نية لبيع اللاعب، ولكن قد تتغير الأمور وفقا للعروض المتاحة.

وأنضم محمد ربيعة مدافع سموحة لمنتخب مصر وخاض مباراته الدولية الأولى تحت قيادة حسام حسن، وذلك في مواجهة كاب فيردي الماضية في الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.