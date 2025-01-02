استعدادات شاملة لمواجهة الأزمات في مدينة دمياط الجديدة

شهد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عملية اصطفاف جميع معدات وسيارات الجهاز، ومعدات جميع الشركات العاملة في التشغيل والصيانة والتنمية بالمدينة؛ للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات الشتاء والأزمات، ومراجعة المعدات والأفراد.



وأكد المهندس أشرف فتحي محمود، في بيان له اليوم الأربعاء، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس، لافتا إلى أن جميع الإدارات المعنية بدأت من وقت مبكر في الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، من خلال الإجراءات وخطة العمل الاستباقية والتنسيق مع غرفة الطوارئ والكوارث الرئيسية بجهاز المدينة على مدار الساعة.

وأشار «رئيس الجهاز»، إلى تجهيز جميع السيارات العاملة بشركات التشغيل والصيانة والتنمية، بتركيب وحدات تتبع (جى بى اس) وربطها بغرفة الطوارئ الرئيسية؛ للتأكد من قيام الشركات بتنفيذ المهام المكلفة بها، طبقا لخطة العمل والاستجابة الفورية عند طلب التدخل السريع.

وأضاف «رئيس الجهاز»، أنه تم مراجعة موقف محطات الرفع بالمدينة، والتأكد من جاهزية المعدات وأعمال الصيانة للمولدات بجميع المحطات، ومصادر التيار البديلة مع الالتزام بأعمال التشغيل والصيانة؛ لخطوط الصرف الصحي والشبكات بالمدينة.