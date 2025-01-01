محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى فى الشوارع

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء الجدد بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع والميادين بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين هى هدف ومهمة العمل داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء الجدد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء الجدد ببذل أقصى الجهد لنقل العاصمة نقلة حضارية تتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطويرها، مؤكدًا ضرورة أن تظهر بصمة رئيس الحي بالشارع ويشعر بها المواطن.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن العمل في محافظة القاهرة له طابع خاص حيث يتعدى عدد سكانها الـ ٢٢ مليون نسمة ما بين مقيم ووافد مما يلقي عبء كبير على عاتق مسئوليها، حيث يستلزم العمل أن يكون رئيس الحي متواجد بالشارع أكبر وقت ممكن، وملم بجغرافيا المكان الذى يعمل به وحدوده وظروفه والمشكلات التي يواجهها، وعلى دراية كاملة بقانون الإدارة المحلية مطالبًا بضرورة التنسيق الجيد مع كل الجهات ذات الصلة لسرعة إتمام الأعمال.

وأكد محافظ القاهرة على مد جسور التعاون مع المجتمع المدنى لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ خططها لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء الجدد بسرعة إنجاز مصالح المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والأخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز، مع الإسراع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية ورفع معدلات الأداء بها.

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بإيلاء ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية اهتمام كبير مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح مشددًا على ضرورة إزالة المخالفات البنائية فى المهد، ومنع الإشغالات، وسرعة إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وجه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالقيام بحملات مكثفة لضبط الأسواق والرقابة على الأسعار، وتقديم الدعم اللوجيستى لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها فى الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالإهتمام بالتشجير وزيادة الرقعة الخضراء، واختيار المزروعات وافرة الخضرة قليلة الإستهلاك للماء، وإقامة مشتل بكل حى يبيع الأشجار للمواطنين بأسعار مخفضة لتشجيعهم على زراعتها والعناية بها.