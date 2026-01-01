وزير المواصلات الليبي: ملتزمون بإبراز نتائج تحقيق الطائرة المنكوبة بشفافية

أكد وزير المواصلات الليبي محمد الشهوبي، اليوم الخميس، أن الوصول إلى الحقيقة في حادثة الطائرة المنكوبة مسئولية وطنية لا بد منها.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن الشهوبي قوله، في مؤتمر صحفي اليوم حول آخر مستجدات التحقيق في الطائرة المنكوبة: "نسقنا بشكل مباشر مع بريطانيا لتحليل الصندوق الأسود، واستقبلنا سفيرها لمتابعة الإجراءات الفنية".

وأضاف: "نسقنا مع وزير النقل التركي لدعم مسار التحقيق المشترك للوصول إلى الأسباب الحقيقية للحادث" الذي أودى بحياة رئيس الأركان، محمد الحداد ورفاقه الأربعة إضافة لطاقم فرنسي من شخصين ومضيفة قبرصية يونانية.

وأشار إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالفترة الزمنية اللازمة لقراءة بيانات الصندوق الأسود، مؤكدا الالتزام بإبراز نتائج التحقيق للشارع العام بشفافية.

كانت وزارة الداخلية بطرابلس، أكدت يوم الجمعة الماضي، نقل اجراءات تحليل بيانات الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى بريطانيا، وذلك بعد اعتذار ألمانيا عن القيام بذلك؛ بسبب عدم توفر الإمكانيات الفنية من أجل التعامل مع هذا النوع من الطائرات (فالكون 50) فرنسية الصنع.

وتحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل الفريق أول محمد علي أحمد الحداد و4 ضباط آخرين، و3 أفراد من الطاقم يوم الثلاثاء قبل الماضي، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة؛ مما أسفر عن مقتل جميع الركاب اللذين كانوا على متنها.

وكان الوفد الليبي رفيع المستوى في طريق العودة إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد إجراء محادثات في أنقرة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، لعاصمة التركية أنقرة، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب اللذين كانوا على متنها.

يشار إلى أن الحداد، القائد العسكري الأعلى في غرب ليبيا، لعب دورا حاسما في الجهود الجارية، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، لتوحيد الجيش الليبي.

وتعاني المؤسسة العسكرية الليبية، منذ عام 2014، من انقسام حاد أثر سلبا على وضع البلاد، وأدى لاشتعال حروب ومناوشات، كان آخرها حرب طرابلس 2019/2020، والتي انتهت باتفاق وقف إطلاق نار لازال ساري المفعول برعاية أممية.