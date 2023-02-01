محافظ ورئيس جامعة مطروح يحضران مناقشة رسالة ماجستير لأول باحثة من ذوي الهمم

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مناقشة رسالة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة المقدمة من الباحثة أسماء نتعى محمد سليم، بعنوان فعالية برنامج قائم على التفكير فوق المعرفي فى تنمية مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة بمطروح، بحضور الدكتور أحمد النجار رئيس جامعة مطروح.

وأشاد محافظ مطروح بإصرار الباحثة واجتهادها مع تقديم كل الدعم والرعاية كنموذج إيجابي ومشرف لأبناء المحافظة، فيما قال رئيس الجامعة إن طموح الباحثة يمثل رسالة إيجابية عن التحدى كصاحبة همة لتكون من أهل القمة وصاحبة بصيرة وإصرار وتسابق مع النفس من أجل كسب المعرفة.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير للباحثة، من الدكتورة هيام صابر صادق شاهين أستاذ الصحة النفسية بكلية البنات بجامعة عين شمس، والدكتور إبراهيم زكى الصاوى استاذ التربية الحركية وعميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح "مشرفا"، والدكتور وليد السيد خليفة أستاذ التربية الخاصة ورئيس قسم علم النفس التعليمى بكلية التربية بالدقهلية جامعة الأزهر "مشرفا"، والدكتورة هند إسماعيل إمبابى أستاذ علم نفس الطفل كلية التربية والطفولة المبكرة جامعة القاهرة.