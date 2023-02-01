ثوران بركان تحت الماء قبالة أرخبيل فانواتو بجنوب المحيط الهادئ

ثار بركان تحت الماء، بالقرب من أرخبيل "فانواتو" في جنوب المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، حيث أدى إلى قذف رماد بركاني وإطلاق غازات في سماء المنطقة.



وقال خبير البراكين ريكاردو وليام، لمحطة راديو نيوزيلندا، إنه قد صدرت أوامر للطائرات والسفن بتجنب المرور بالمنطقة.



ويقع البركان الذي يطلق عليه اسم "إيست ايبي"، شمال "إيفيت"، الجزيرة الرئيسية في أرخبيل "فانواتو"، وكانت آخر مرة قد شهدت فيها المنطقة حدوث ثوران بركاني في عام 2004.



وكان ثوران بركان "هنجانا-تونجا-هونجا-هاباي" الضخم، تسبب قبل عام واحد في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، وغطى مملكة تونجا، الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، بالغبار البركاني.



وكان البركان قد ثار تحت الماء، على بعد 65 كيلومترا شمال نوكوالوفا عاصمة تونجا، في يناير من عام 2022.