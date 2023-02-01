طلب إحاطة بالنواب بشأن عدم انعكاس الإفراجات الجمركية على الأسعار بالأسواق

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن عدم انعكاس الإفراجات السلعية بالموانئ على الأسعار بالأسواق.

وقالت النائبة، في طلب إحاطتها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين: "راهنا جميعًا على تراجع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة بعد الارتفاعات المتتالية باكتمال إجراءات الإفراج عن البضائع المُكدسة بالموانئ وعودة دخول الخامات الجديدة بصورة طبيعية ودون تأخير، إلا أننا لم نجد انعكاسًا لهذه الإفراجات السلعية على الأسعار بالأسواق".

وأردفت: "السلع الأساسية والمواد الغذائية ترتفع بصورة سريعة وأصبحت ترتفع كل ساعة بدلًا من كل يوم والارتفاعات المستمرة في الأسعار لجميع السلع طالبت اللحوم والفراخ والأرز والسكر والألبان ومنتجاتها".

وذكرت رزق الله، أنه "رغم محاولات السيطرة على غلاء الأسعار من جانب وزارة التموين ومحاولات توفير بدائل؛ فإن هذه التدخلات لم تُؤتِ بثمارها بسبب جشع التجار؛ لأن هذه فرصتهم في تحقيق أرباح خيالية لن يحققوها في حالة انتهاء الأزمة".

وأوضحت النائبة: "ما نراه من تجار السلع والمواد الغذائية من استغلال الظروف التي يمر بها العالم ومعها مصر، واستغلال حاجة المواطنين وظروفهم ونحن مُقبلون على شهر رمضان المبارك، يحتاج إلى تدخل حاسم مع هؤلاء الذين تخلوا عن الأعراف والتقاليد وقواعد السوق وتخلي حتى القواعد الدينية والأخلاقية التي تحكم التجارة في العالم".

وطالبت بتدخل الحكومة لوضع حد لحالة ارتفاعات الأسعار المتتالية، والتي واكبت تحرير سعر العملة، لافتة إلى أن ما قدمته الحكومة من تسهيلات للتجار من إفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج المُكدسة في الموانئ وتقديم تسهيلات نقدية لهم، كان يجب أن ينعكس هذا الأمر على الأسعار وأن تنخفض إلا أن ما يحدث العكس.

كما طالبت الحكومة بمتابعة الإجراءات التي قامت بها الدول الأوروبية في السيطرة على الارتفاعات في الأسعار وهي دول ليبرالية مؤيدة لاقتصاد السوق إلا أنها أخضعت الأسواق إلى قواعد للسيطرة على الأسعار، وبالتالي خففت من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية على مواطنيها.