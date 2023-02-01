نتنياهو يدرس إرسال مساعدات لأوكرانيا ويبدي استعداده للوساطة بينها وبين روسيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، كما أبدى استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أمريكية لمزيد من المشاركة النشطة.

وأضاف نتنياهو في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن"، أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تقوم إسرائيل بعمل توازن دبلوماسي في العلاقات مع موسكو.

وأوضح أنه رغم إدانة إسرائيل للعملية العسكرية الروسية وإرسال مساعدات بشكل منتظم إلى أوكرانيا، إلا أن إسرائيل لم ترسل الأسلحة لأوكرانيا بعد.

وتابع: "لا تريد إسرائيل إثارة غضب روسيا عندما يتطلع سلاح الجو الإسرائيلي لضرب أهداف في سوريا".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن واشنطن نقلت مخزوناً من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا.

وحول ما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية التي تحمي بلاده من الهجمات الجوية، أجاب: "حسناً، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر".

وأشار إلى أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمي بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة.

ونوه بأنه مستعد للعب دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة، وقال: "لدي خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب وظروف مناسبة، وفي حال ظهرت سأفكر في ذلك بالتأكيد".