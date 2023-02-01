تراجع حدة انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تراجعا في انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال كانون الثاني/يناير الماضي، مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وبحسب تقرير مؤسسة إس أند بي جلوبال للدراسات الاقتصادية ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 2ر49 نقطة مقابل 49 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة لنمو النشاط الاقتصادي للقطاع.

وأظهر تقرير اقتصادي رسمي نشر أمس الثلاثاء عودة نشاط قطاع التصنيع في الصين إلى النمو خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، مع ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 1ر50 نقطة. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 8ر49 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 47 نقطة خلال الشهر السابق.

وقالت مؤسسة إس أند بي إن التحسن النسبي في مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع جاء جزئيا نتيجة تباطؤ وتيرة التراجع في الإنتاج خلال الشهر الماضي.