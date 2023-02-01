منطقة التعامل الأوروبي باليورو تسجل أدنى معدلاتها التضخمية

شهدت منطقة التعامل الأوروبي باليورو الشهر الماضي (يناير 2023) أدنى معدلات تضخمية سنوية منذ مايو من العام مايو 2022، وأشار بيان صادر عن مركز إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إلى أن فترة الـ12 شهرا المنتهية في يناير الماضي قد شهدت تضخما نسبته 5ر8 في المائة مقارنة بذات الفترة المنتهية في يناير 2022 والتي شهدت تضخما نسبته 2ر9 في المائة.

وأشار بيان مركز إحصاءات الاتحاد الأوروبي إلى أن أسعار الطاقة والأغذية كانت استثناءا وحيدا من التراجع التضخمي المشار إليه إذ بقيت عند معدلاتها السعرية الطبيعية بلا انخفاض عند معدل 2ر5 في المائة وهو معدل يقل عن التقديرات التضخمية السابقة لها والتي تراوحت ما بين 9 إلى 10 في المائة في أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل قال مسئولون في البنك المركزي الأوروبي إنه من المتوقع رفع البنك لمعدل الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس خلال الساعات القادمة وصولا بالفائدة إلى نسبة 5ر2 في المائة على الودائع النقدية، ويأتي ذلك وسط توقعات بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس في جلسته المرتقبة اليوم، كما من المحتمل أن يرفع بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال الساعات القادمة.