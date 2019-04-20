سان جيرمان يفشل في حسم صفقة سكرينيار

سيضطر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للانتظار حتى يونيو المقبل، قبل حسم صفقة ضم المدافع السلوفاكي الدولي ميلان سكرينيار، بعد استبعاد بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان رحيل اللاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف سكرينيار يوم الأحد الماضي أنه في طريقه للانضمام إلى بطل فرنسا، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان سان جيرمان، سيدفع القيمة المالية التي طلبها إنتر ميلان للاستغناء عن اللاعب في يناير، والبالغة 20 مليون يورو (21 مليون و700 ألف دولار).

وخرج سكرينيار من قائمة إنتر ميلان خلال مباراة الفريق أمام أتالانتا مساء الثلاثاء بدور الثمانية لكأس إيطاليا، ولكن ماروتا أكد أن اللاعب السلوفاكي الدولي سيبقى مع الفريق حتى نهاية عقده قبل الانتقال لسان جيرمان.