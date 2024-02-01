 رئيس هيئة الأركان الباكستانية: لن نسمح بأعمال عنف قبل إجراء الانتخابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس هيئة الأركان الباكستانية: لن نسمح بأعمال عنف قبل إجراء الانتخابات

د ب أ
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 11:38 ص | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 11:38 ص

قال رئيس هيئة الأركان الباكستانية عاصم منير، إن بلاده أوضحت أنها لن تسمح لأي شخص باستخدام العنف باسم السياسة، وذلك في ظل اقتراب إجراء الانتخابات الوطنية في الثامن من فبراير الجاري.

ونقلت وكالة خاما برس عن عاصم منير، التأكيد على أن حماية قوات بلاده تكمن في إجراء عملية انتخابية ديمقراطية حرة ونزيهة.

وعلى الرغم من أن منير لم يشر إلى أفراد أو أحزاب بعينها، فإنه يبدو أن تحذيره موجه نحو الأحزاب والحركات السياسية التي دخلت المنافسة الانتخابية.

وجاء في بيان للجيش الباكستاني، ناقش الجنرال منير نشر قوات أمنية لمساعد لجنة الانتخابات الباكستانية ضمان عملية انتخابية "سلمية".

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