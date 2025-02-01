فريق من منظمة الصحة العالمية يتوجه لمعبر رفح لدعم نقل المرضى من غزة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت، أن فريقاً تابعاً للمنظمة توجه إلى معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لدعم نقل مرضى خارج القطاع.

ورحبت المنظمة، الجمعة، بالإجلاء الطبي المنتظر لنحو 50 مريضاً عبر معبر رفح، وهو الإجلاء الأول منذ بدء وقف إطلاق النار في 18 يناير، والأول عبر معبر رفح منذ إغلاقه في مايو الماضي، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وقالت المنظمة إن ما بين 12 إلى 14 ألف شخص ما زالوا في حاجة إلى إجلاء طبي من غزة.

وأفادت وسائل إعلام، السبت، بأن السلطات المصرية تجري استعدادات لاستقبال 50 مريضاً ومصاباً فلسطينياً مع ذويهم، إذ تنتظر لجنة صحية مصرية وصول المصابين والمرضى الفلسطينيين، بالتزامن مع إطلاق سراح 3 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة، في رابع جولات تبادل الأسرى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 يناير.