فتح: الرد المصري والوعي العربي الموحد حاسمان لإحباط مخطط التهجير

قال الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح، إن القيادة الفلسطينية تقدر الموقف الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» الجمعة، أن الرد المصري والوعي العربي الموحد كانا حاسمين في إحباط مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وتابع: «ما شهدناه اليوم من تجمع المواطنين قرب الحدود المصرية الفلسطينية يعبر عن فرحتهم وسعادتهم بدعم مصر المستمر، والذي كان له تأثير كبير في تخفيف معاناة الفلسطينيين».

في سياق آخر، أشار النمورة إلى أن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والإنسانية تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، موضحًا أن هذا التدفق للمساعدات يعكس الأخوة والتضامن العربي، ويعزز من وحدة الدم العربي في دعم الشعب الفلسطيني في محنته.

وبشكل قاطع، أكدت مصر رفضها الكامل لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وصرح الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء، بأن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني يمثل ظلمًا لا يمكن أن تشارك فيه مصر، وأكد أنه لا يمكن التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي بشأن القضية الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني في قصر الاتحادية، إن هناك حقوقًا تاريخية لا يمكن تجاوزها، وأن الرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلمًا تاريخيًا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا.