علق النجم الصربي المخضرم، نوفاك ديوكوفيتش على خسارة لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس "ملبورن" في المباراة النهائية أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

فاز ألكاراز بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة، ليحقق لقبه السابع في بطولات جراند سلام، ويصبح أصغر لاعب في تاريخ التنس يحقق جميع الألقاب الأربعة الكبرى ببلوغه 22 عاما و18 شهرا.

أما ديوكوفيتش البالغ من العمر 38 عاما فقد اكتفى بتحقيقه 24 لقبا في بطولات جراند سلام، وذلك بعد 21 عاما من مشاركته الأولى ببطولة أستراليا المفتوحة.

قال النجم الصربي عقب اللقاء "أولاً وقبل كل شيء، أهنئ كارلوس. بطولة رائعة وأسابيع مذهلة، وأداء تاريخي وأسطوري، أتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك".

وداعب ديوكوفيتش منافسه الإسباني قائلا "ما زلت شابًا، وأمامك متسع من الوقت، مثلي تمامًا"، مضيفا وهو يضحك "أنا متأكد أنني سنلتقي كثيرًا خلال السنوات العشر القادمة.. لا بالتأكيد أمزح".

واصل ديوكوفيتش "أود أيضًا أن أتحدث إلى الأسطورة رافاييل نادال الموجود في المدرجات، فمن الغريب حقًا أن أراك هناك وليس هنا، وأود فقط أن أقول إنه لشرف لي أن أشاركك الملعب، وجودك هنا لمشاهدة هذه المباراة النهائية، وهي المرة الأولى لي، شعور غريب، لكن شكرًا لك على حضورك".

واصل ديوكوفيتش "الكثير من الأساطير الإسبانية، شعرت وكأنني أواجه اثنين ضد واحد الليلة".

وختم نوفاك "أثق في نفسي دائمًا عند مواجهة لاعبين رائعين، ولم أتوقع أنني سأصل إلى نهائي بطولة كبرى مجددًا، وبشأن إمكانية المشاركة في بطولة أستراليا بالعام المقبل، لا أعلم ما سيحدث غدا، فما بالكم بـ 6 أو 12 شهرًا القادمة".