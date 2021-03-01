الحكومة والبرلمان في البرازيل يبحثان تقديم منح نقدية للمتضررين من كورونا

قال رئيس مجلس النواب البرازيلي، أرتور ليرا، اليوم الاثنين، إن الحكومة والبرلمان يسعيان إلى اقرار برنامج دخل دائم بقيمة أعلى للفئات الأقل دخلا في البلاد.



وأضاف في مقابلة مع قناة ريكورد تي.في التلفزيونية إن الحكومة والبرلمان ناقشا أمس ما يسمى "قانون الطوارئ" والمنحة النقدية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد والتقدم الذي تحقق على صعيد التطعيم ضد الفيروس.



وأشار أرتور إلى أنه سيتم صرف منحة شهرية بقيمة 250 ريال برازيلي لكل مستفيد حتى يونيو المقبل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أرتور القول إن البلاد استطاعت تأمين 25 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لشهر مارس الحالي وأنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط فستؤمن البلاد 140 مليون جرعة حتى نهاية مايو المقبل.



وأضاف رئيس مجلس النواب أن السلطات تعمل بجد من أجل تطعيم جميع سكان البرازيل بنهاية العام الحالي.



من ناحية أخرى أشار رئيس المجلس إلى أن قانون إصلاح القطاع العام سيكون جاهزا لإرساله إلى مجلس الشيوخ خلال شهرين.