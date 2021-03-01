وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل وإصابة 36 من طالبان في عملية أمنية بوسط أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 30 من عناصر حركة طالبان، وإصابة ستة آخرين في عملية أمنية شنتها القوات الأفغانية بإقليم كابيسا الكائن وسط البلاد.



وأضافت الوزارة -في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية- أن العملية انطلقت في مناطق متفرقة بمقاطعة نيجراب بدعم من قوات الكوماندوز وسلاح الجو الأفغاني، موضحة أنها أسفرت عن مقتل 30 من عناصر طالبان، بينهم 16 من أعضاء تنظيم القاعدة.



وأوضح البيان أن القوات تمكنت من تطهير قرى حاجيان وخليفجان وزاكيرخل كوجك وبدخيل من المسلحين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول العملية.