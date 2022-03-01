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رئيس النواب ناعيا عبدالحي عبيد: أحد رموز العمل البرلماني المخلصين

صفاء عصام الدين :
نشر في: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 10:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 10:56 ص

نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، النائب الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذى وافته المنية مساء أمس.

وقال جبالي، في نص برقية التعزية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ.

وأردف رئيس مجلس النواب: "أن الفقيد كان قيمة علميةً وسياسية وأحد رموز العمل البرلماني المخلصين، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن".

واختتم جبالي: "نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ومجلس الشيوخ ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كما تقدم المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ومجلس الشيوخ، مؤكداً أن الدكتور عبدالحي عبيد كان قيمة علميةً وسياسية كبيرة، وكان نموذجاً يٌحتذى به في العطاء والتميز وحب الوطن، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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