أبو الغيط: العمل العربي المشترك في المجالات الأمنية ضرورة لا غنى عنها

افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الاربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تنعقد تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ألقى كلمة في افتتاح اعمل الدورة اكد فيها على أهمية دورية هذا الاجتماع والدور الحيوي الذي يقوم به المجلس خاصةً وان هذه الدورة تعقد في توقيت دقيق اقليميا وعالميا تعاني فيه المنطقة العربية من صراعات ونزاعات اهلية خطيرة تمزق بعض دولها، والأثار التي تنطوي عليه والتداعيات العابرة للحدود المتجاوزة للدول، مثل تدفق اللاجئين وانتشار الجماعات الارهابية وتجارة المخدرات والمنظمات الاجرامية.

وأكد أبو الغيط على أهمية الدور المركزي الذي تلعبه وزارات الداخلية لمعالجة هذه المشكلات، وأن الحل الأمني وحده لا يكفي بل يتعين العمل على التوصل لحلول جذرية وتسويات سياسية للمشكلات التي تفرز هذه الظواهر الأمنية السلبية.

وأشار الأمين العام في كلمته إلى الحاجة الملحة لوجود نظرة امنية تكاملية تاخذ في الاعتبار الاوضاع الاجتماعية التي نشات عن التطورات العالمية التي نشهدها جميعا، واضاف ابو الغيط ان العمل العربي المشترك في المجالات الأمنية يظل ضرورة لا غنى عنها لحشد مواجهة جماعية متضافرة للظواهر الأمنية خاصة تلك العابرة للحدود ولتبادل الرأي والتقدير بخصوص التطورات الناشئة والمستجدة في المجتمعات العربية والتي يجمعها الكثير من القواسم المشتركة بخاصة الاجتماعية والثقافية منها.

كما تحدث الأمين العام عن أهمية اقتلاع الفكر الداعشي والتكفيري من التربة العربية ومن الثقافة العربية لكون ذلك هو السبيل الأكثر نجاعة للقضاء على الإرهاب عبر تفكيك بنيته الأيديولوجية، وأكد الأمين العام أن المجتمعات العربية وبعد ما يقرب من 10 سنوات منذ ظهور تنظيم "داعش" على المسرح، صارت أكثر وعيا بخطر الفكر الداعشي وأشد نفورا من النهج التكفيري بعد انكشاف هذا الفكر على حقيقته.