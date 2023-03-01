الزراعة تفتتح مهرجان القاهرة الدولي للتمور في حديقة الأورمان بالجيزة

• عزوز: المهرجان يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة

افتتح الدكتورعلاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نيابة عن وزير الزراعة أمس، مهرجان القاهرة الدولي للتمور، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بحضور قيادات الوزارة، وبعض ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والهيئات والمؤسسات المعنية ومنتجي ومصنعي ومزارعي النخيل والتمور.

وقال عزوز، إن افتتاح المهرجان، يأتي فى إطار حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.

أكد أن التوجه بالنهوض فى زراعات النخيل يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حالياً في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي توشكي والعوينات.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور تقوم علي التطوير السريع والمستدام لمنظومات انتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل والتمور، بما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى ويعود بالنفع على المستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن مصر تعتبر الأولى عالميا فى إنتاج التمور، وأن الدولة المصرية مهتمة بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام للوصول إلى القمة فى هذا المحصول كما ونوعا، مضيفا أنه نظراً للظروف المُناخية المتنوعة ووفرة المساحات الزراعية فإن مصر تزرع العديد من أصناف التمور فى العديد من محافظات الجمهورية مثل الوادى الجديد، أسوان، الجيزة، الشرقية، البحيرة، دمياط، مطروح، وغيرها حيث تزرع الأصناف الرطبة، الجافة، نصف الجافة.

أوضح عزوز أن هناك تعاون وثيق بين وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة للنهوض بزراعة وتصنيع وتصدير هذا المحصول الهام استراتيجاً وقامت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إصدار الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور بمصر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وجاري حالياً تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأطراف المعنية.

وأكد أن وزارة الزراعة من خلال قطاع الإرشاد الزراعى بتقديم كافة آوجه الدعم الفنى لجميع المزارعين المهتمين بزراعة وإنتاج التمور من خلال الندوات الإرشادية وغيرها لتعظيم الاستفادة من زراعة النخيل وزيادة الإنتاجية بجودة عالية.

ولفت إلى أن الدولة مهتمة بتنظيم مهرجانات التمور والتى تساهم فى الإنتقال من مرحلة الزراعة التقليدية فى التمور إلى مرحلة زيادة سلاسل القيمة المضافة والاهتمام بالتعبئة والتعليف والتصنيع لجميع منتجات التمور.

وتشمل فعاليات المهرجان على فقرات فنية وترفيهية متنوعة، ومعارض فوتوغرافية، ومسابقات ثقافية، وورش تعليمية للنحت والرسم على الجريد، كذلك عروض فنية لبعض الفنانين تعبر عن البيئة العامه للمحافظات المنتجه للتمور.