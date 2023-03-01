جريدة إماراتية: مؤتمر COP28 نقلة نوعية في مجال العمل المناخي على مستوى العالم

ذكرت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن التعاون وتكثيف الجهود وتكامل الأدوار، هي المحاور الرئيسية لاستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في عام الاستدامة 2023؛ ليشكل هذا الملتقى الدولي نقلة نوعية في مجال العمل المناخي على مستوى العالم، من خلال وضع إجراءات عملية وحلول فعالة وخطط تنفيذية لمواجهة التحدي الإنساني المشترك.

وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "كوب 28.. نقلة نوعية"- إن الإمارات أطلعت أعضاء مجموعة الأصدقاء المعنية بالمناخ والأمن في الأمم المتحدة على استعداداتها؛ لتقديم حدث استثنائي يليق بمكانة الدولة، بصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر (COP28) ويبرز دورها المهم بالشراكة مع المجتمع الدولي في إيجاد حلول للتحديات الكبرى، ومنها التغير المناخي والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الأوبئة، انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة الرامية لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكدت (الاتحاد) أن الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها في مؤتمر (COP28) تنطلق من نهجها الشامل لمختلف القطاعات في التعامل مع قضية التغير المناخي، وصولا إلى الحياد المناخي عام 2050، كما تجسد حرصها على تكاتف الجهود العالمية والإقليمية والوطنية لإنجاز عمل مناخي هادف، يساهم في دعم مسيرة التطور الإنساني، ويضمن ديمومة الموارد، ويصنع مستقبلا أفضل للأجيال المقبلة.