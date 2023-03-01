الصين: مستعدون لمساعدة الدول المثقلة بالديون بطريقة بناءة

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج لرئيسة صندوق النقد الدولي، إن الصين مستعدة للمشاركة في الجهود متعددة الأطراف لمساعدة الدول المثقلة بالديون "بطريقة بناءة"، بحسب ما قاله تلفزيون الصين المركزي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن "لي"، قوله في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء، مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الصين مستعدة للمشاركة في حل قضايا ديون الدول ذات الصلة.

وأكد أن الصين تؤكد أنه يجب على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات مشتركة وتقاسم الأعباء بصورة منصفة.

جدير بالذكر أن الصين، وهي مقرض رئيسي للدول المثقلة بالديون مثل سريلانكا وباكستان، غارقة في نزاعات مع بنوك متعددة الأطراف، حول الجهات التي يجب أن تأخذ زمام المبادرة في إعادة هيكلة الديون السيادية.