تراجع غير مسبوق لمياه نهري دجلة والفرات يدفع العراق للتفاوض مع تركيا وإيران

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجه بالتحرك لتفعيل ملف التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا حيال حصص العراق المائية من نهري دجلة والفرات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، قوله إنّ موضوع أزمة المياه متشابك ويمثل الجزء الأكبر ضمن المباحثات الخارجية.

وأضاف أن وزير الموارد المالية عون ذياب أوصل هذه الصورة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذي أوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ملفات التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بدفع إطلاقات مائية من سدود دوكان ودربندخان والموصل باتجاه نهر دجلة لرفع منسوب النهر"، وذلك بعد تراجع غير مسبوق في مستوى مناسيب نهري دجلة والفرات، وبدت المحافظات الجنوبية الأكثر تضرراً منها.

وأكد أن ملف التفاوض على المياه سيادي ومرتبط بالسلطة العليا للدولة، لافتاً إلى أنه من الخطأ التصور أن وزارة الموارد المائية هي الجهة الأساسية المعنية بإدارة هذا الملف، إلا أن وزارة المالية تدير الجانب الفني من هذا الملف.

وكان العراق، قد دعا تركيا وإيران إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية للتوصّل إلى اتفاق لتوفير حصة عادلة من المياه له، مع تراجع منسوب نهري دجلة والفرات.

وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، خلال ترؤسه في بغداد اجتماعا موسعا بشأن ملف المياه في العراق، "أهمية مؤتمر نيويورك للمياه المزمع عقده في 22 مارس الجاري، وضرورة طرح موقف العراق المائي والمشكلات الناجمة عن شحة المياه والتغيرات المناخية".

وشدد رشيد، على "أهمية الحاجة إلى خطوات جادة وعملية للتوصّل إلى اتفاق مع دول الجوار في إشارة إلى تركيا وإيران اللتين تعتبران رافدين لمياهه من أجل تقاسم الضرر وتوفير حصة عادلة من المياه".