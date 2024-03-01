نتس يعود لطريق الانتصارات في دوري السلة الأمريكي

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عاد فريق بروكلين نتس لطريق الانتصارات ببطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما تغلب على أتالانتا هوكس 124-97 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة.

وسجل الألماني دينيس شرودر 23 نقطة وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة لفريق نتس وأضاف كام جونسون 29 نقطة، في المقابل سجل ديجونتي موراي 28 نقطة لفريق أتالانتا.

وكان هذا الانتصار هو الـ23 لفريق بروكلين مقابل الخسارة في 36 مباراة هذا الموسم. ويلتقي نتس مع هوكس مرة أخرى فجر الأحد.

وفي بقية المباريات، فاز ميلواكي بكس على شارلوت هورنيتس 111-99 ، وأورلاندو ماجيك على يوتا جاز 115-107 ، وجولدن ستيت واريورز على نيويورك نيكس 110-99.

كما فاز أيضا سان أنطونيو سبيرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 132-118 ، وفينيكس صنز على هيوستن روكتس 110-105 ، ودنفر ناجيتس على ميامي هيت 103-97 ، ولوس أنجليس ليكرز على واشنطن ويزاردز 134-131 بعد الوقت الإضافي.