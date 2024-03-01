وزيرة خارجية ألمانيا تبدي صدمتها حيال مقتل مئات الفلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن صدمتها إزاء الكارثة المميتة التي وقعت لدى وصول قافلة مساعدات في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل في الوقت نفسه بتقديم إيضاحات بخصوص هذه الواقعة.

وكتبت بيربوك على منصة إكس اليوم الجمعة:" كان الناس يريدون الحصول على مساعدات لأنفسهم وعائلاتهم ووجدوا الموت. التقارير القادمة من غزة تصدمني". ورأت وزيرة الخارجية الألمانية أنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن يوضح بشكل كامل كيف أدى الأمر إلى حدوث حالة من الذعر الجماعي وإطلاق النار.

وأعربت الوزيرة الألمانية عن مواساتها لعائلات الضحايا، وطالبت بتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشيرة إلى أن الناس هناك "أقرب إلى الموت منهم إلى الحياة".

وأكدت بيربوك مطالبتها بهدنة إنسانية في القطاع " حتى يمكن تحرير الرهائن من أيدي حركة حماس أخيرا وحتى لا يموت المزيد من الناس في غزة، وحتى يمكن توزيع المساعدات بشكل آمن".

واتهمت سلطات قطاع غزة إسرائيل بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين تجمعوا بشمال غزة للحصول على المساعدات الإنسانية، قائلة إن إطلاق النار أسفر عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني وسقوط مئات الجرحى.