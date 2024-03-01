ألمانيا: سجن إريتري لإدانته في أحداث الشغب التي وقعت في فعالية خاصة بإريتريا

أصدرت المحكمة الابتدائية في منطقة باد كانشتات بمدينة شتوتجارت الألمانية حكما بالسجن لمدة 3 أعوام وتسعة شهور بحق إريتري لإدانته في أحداث الشغب التي وقعت في فعالية خاصة بإريتريا في سبتمبر الماضي.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته متحدثة باسم المحكمة اليوم الجمعة؛ وذكرت المتحدثة أن المحكمة أصدرت حكمها في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

يذكر أن الحكم لا يزال غير نهائي بعد.

ووجه الادعاء إلى الإريتري - 29 عاما، اتهامات بارتكاب جريمة خطيرة تتعلق بالإخلال بالأمن والسلم العام وإلحاق إصابة بدنية خطيرة بالإضافة إلى أنه يُعْتَقَد أنه هاجم أفراد شرطة. كما يُعْتَقَد أنه قام خلال الاحتجاجات بقذف حجر رصف يزن أكثر من ثلاثة كيلوجرامات.

وكان الادعاء طالب في مرافعته بسجن المتهم لمدة أربعة أعوام، فيما طالب الدفاع ببراءة المتهم ودفع بتعذر التعرف على الرجل بشكل واضح في الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، وذلك حسبما ذكرت المتحدثة باسم المحكمة.

ونظرا لأهمية القضية والاهتمام بها، فإن المحكمة الابتدائية نظرت هذه القضية في مبنى المحكمة الإقليمية العليا في شتوتجارت.

كان ما يصل إلى 200 مشاغب تظاهروا باستخدام ألواح سقف وقضبان في فترة ما بعد الظهر يوم 16 سبتمبر الماضي ضد الفعالية في ساحة رومركاسل لأنهم يرون أن المشاركين في هذه الفعالية كانوا قريبين من النظام الديكتاتوري في إفريقيا.

وألقى المتظاهرون حجارة وزجاجات على أفراد الشرطة مما تسبب في إحداث ضجة ورعب على مستوى البلاد. ووفقا لبيانات الادعاء العام، أدت أحداث الشغب إلى إصابة 39 شخصا من أفراد الشرطة بعضهم إصابته خطيرة.