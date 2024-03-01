وزير المالية الإيطالي يعرب عن قلقه من عرقلة بيع حصة في شركة إيتا للطيران

أعرب وزير المالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، عن قلقه مما يعتبر أنه عرقلة من جانب الاتحاد الأوروبي لبيع حصة في شركة "إيتا" الوطنية الإيطالية، وهو جزء أساسي لمحاولة حكومته لتلبية هدف خصخصة بقيمة 20 مليار يورو (8ر21 مليار دولار).



وقال الوزير لوكالة "بلومبرج" للأنباء إن "أكثر ما يقلقنا من الخصخصة ما يتعلق بشركة إيتا، التي تعثرت وليس بسبب مسؤولية أو خطأ الحكومة الإيطالية"، دون أن يذكر الاتحاد الأوروبي.



وجاءت تصرحيات وزير المالية الإيطالي، على هامش اجتماع مجموعة العشرين، لوزراء الاقتصاد في ساو باولو بالبرازيل، مساء أمس الخميس.



والخصخصة هي جزء من خطة حكومية أوسع نطاقا لبيع حوالي 20 مليار يورو، من الحصص التي تملكها الدولة، بحلول عام 2026، للمساعدة في خفض عبء ديون إيطاليا الباهظة.



وبينما عجز البلاد يسير على مسار هبوطي، فإن ديونها مازالت عالقة عند 140% من الإنتاج الاقتصادي.