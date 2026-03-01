شهد المسرح القومي بميدان العتبة مساء أمس السبت افتتاح ليالي العرض المسرحي الغنائي الشعبي «يا أهل الأمانة»، والذي يقدمه قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن خطتها للمشاركة في احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان، والتي تنظمها قطاعات الوزارة تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة.

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وتقوم فكرته على خلق حالة احتفالية رمضانية عبر استلهام اسعار الراحل فؤاد حداد.

ويرفع الستار عن عرض «يا أهل الأمانة» يوميًا في التاسعة والنصف مساءً على خشبة المسرح القومي، ويقدم تجربة فنية تمزج بين التراث الشعبي والوجدان المصري الأصيل.

ويشارك في بطولته نخبة من نجوم المسرح القومي، من بينهم الفنان مفيد عاشور، ويوسف إسماعيل، ورحاب رسمي، إلى جانب نجمي الغناء مصطفى سامي ونهى حافظ. الألحان لمحمد عزت، والقيادة الموسيقية لشهاب محمد عزت، وتصميم الديكور والملابس لمي كمال، دعاية وإدارة السوشيال ميديا محمد فاضل القباني، ويشارك في التنفيذ أحمد شحاتة ومحمد أبو يوسف كمخرجين منفذين، وإعداد محمد رزق، وإخراج أحمد إسماعيل.

وفي الإسكندرية يواصل العرض المسرحي «الليلة كبرت قوي» عروضه وسط إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا، حيث امتلأت مقاعد مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي قبل رفع الستار، بما يعكس اهتمام الجمهور بعروض البيت الفني للمسرح خلال الموسم الرمضاني.

انطلقت عروض «الليلة كبرت قوي» مساء أمس الأول الجمعة ضمن مبادرة «100 ليلة عرض»، وهو من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، وتأليف وإخراج إيهاب يونس، ومن المقرر تقديمه لمدة 10 ليالٍ متتالية ويرفع الستار في تمام التاسعة مساءً.

العرض بطولة خالد محروس، وهاشم عثمان، وممدوح حنفي، وسيف الدين محمد، ومحمد المداح، وعمر عبد العزيز، وحسام الهواري، وبمشاركة الشباب منة جمال، ومريم جمال، وحسين هاشم، ووعد هيثم، وفارس فياض، وأحمد إبراهيم. صمم ديكورات وملابس وليد جابر، موسيقى وألحان هيثم بسيوني، استعراضات أحمد السيد "أميكو"، مادة فيلمية ودعاية نايف ماهر، مساعد إخراج إسماعيل جعدار، المخرجان المنفذان ناهد عادل ومحمود فيشر، مكياج أمل شتا، إضاءة أحمد طارق.