أضرار بمجمع يضم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي جراء شظايا درونز إيرانية

تسببت شظايا طائرة بدون طيار (درون) إيرانية جرى اعتراضها في أضرار بمجمع في أبوظبي يضم السفارة الإسرائيلية وبعثات دبلوماسية أخرى.



وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بإصابة امرأة وطفلها في الحادث، الذي ألحق أضرارا بواجهة أحد مباني أبراج الاتحاد.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إن "الدفاعات الجوية اعترضت حتى الآن 167 صاروخا و541 درونز إيرانية"، مضيفة أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص: باكستاني ونيبالي وبنجلاديشي، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية الإخبارية.

ومنذ السبت، استهدفت إيران دولا في أنحاء الشرق الأوسط تستضيف قوات أمريكية باستخدام الدرونز والصواريخ.

وفي هذا السياق، وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني تحذيرا إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد: "نحن لا نسعى إلى مهاجمتكم. لكن عندما تُستخدم القواعد الموجودة في بلدانكم ضدنا، وعندما تنفذ الولايات المتحدة عمليات في المنطقة اعتمادا على هذه القوات، فسوف نستهدف تلك القواعد".