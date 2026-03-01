 العراق.. إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة عسكرية بالناصرية - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 10:24 ص القاهرة
العراق.. إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة عسكرية بالناصرية

الأناضول
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 10:11 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 10:11 ص

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الأحد، إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة عسكرية بمدينة الناصرية، جنوبي البلاد.

وأضافت في بيان لها، أن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت الطائرتين المسيرتين قبل استهدافهما القاعدة العسكرية التابعة للجيش العراقي.

وأوضحت أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية، تزامنا مع إطلاق تحقيقات موسعة حول الأمر.

ولم يذكر البيان تفاصيل حول مصدر الهجوم.

يأتي ذلك تزامنا مع تواصل الهجوم الذي تشنه تل أبيب وواشنطن على إيران منذ صباح السبت، بينما ترد طهران بقصف مناطق في إسرائيل، فضلا عن استهدافها قواعد أمريكية في الخليج.

