مرشح «الشعب الجمهوري» المعارض يقترب من حسم رئاسة بلدية إسطنبول

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أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض يقترب من حسم رئاسة بلدية اسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، لصالحه، وذلك مع الانتهاء من فرز 99% من الأصوات.

وحصل أكرم إمام أوغلو (مرشح الشعب الجمهوري) على 48.79 % من الأصوات، مقابل 48.51 % لبن علي يلدريم (مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم).

ويعني فوز إمام أوغلو إنهاء حكم الإسلاميين المحافظين على مركز الاقتصاد التركي، والذي استمر لـ25 عاما.

وقال إمام أوغلو، في تصريحات متلفزة، إن "الفوز باسطنبول يعني الفوز بقلوب 16 مليونا في إسطنبول، هدفي الوحيد الآن هو أن أخدم. وأعد بخطاب سياسي مختلف".

وكان يلدريم أعلن الليلة الماضية فوزه بانتخابات اسطنبول وشكر أهلها على التفويض الذي منحوه له.