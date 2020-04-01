 تخصيص 17 مليار ريال سعودي لمواجهة تداعيات أزمة تفشي كورونا - بوابة الشروق
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تخصيص 17 مليار ريال سعودي لمواجهة تداعيات أزمة تفشي كورونا

علم السعودية
علم السعودية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 4:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 4:52 م

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تخصيص 17 مليار ريال سعودي لمواجهة تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء نقلا عن متحدث رسمي باسم الوزارة.

وفي سياق متصل .. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية أنها تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على مبادرة تقتضي بتمكين للوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

وأضافت الوزارة – في بيان اليوم - أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، واستجابة لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه وإتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.


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