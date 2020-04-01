الرئيس الجزائري: تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، عن تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني، في إطار إجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.

وقال تبون، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وفقًا لوكالة الأنباء الجزارية، «لا عودة للدراسة خلال الفترة الحالية لا في المدارس ولا الجامعات»، موضحًا أن هذا القرار يشمل المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التكوين، والتعليم المهني، ومدارس التعليم القرآني، والزوايا، وأقسام محو الأمية، وجميع المؤسسات التربوية الخاصة، ورياض الأطفال.

كان رئيس الجمهورية قد أمر يوم 12 مارس الماضي، بغلق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي لحين انتهاء العطلة الربيعية في الخامس من شهر أبريل المقبل.