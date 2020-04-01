بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وعلى إثر رعاية صحية وصفها بـ«الضعيفة»؛ قرر المواطن المصري أيمن همام، العودة من العاصمة الإنجليزية لندن، إلى القاهرة.

وقال أيمن -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن الوضع في مصر أفضل بشكل كبير من إنجلترا، بالإضافة إلى قلة أعداد المصابين بكورونا في مصر، مضيفًا أنه لم يلق اهتمامًا من السلطات البريطانية عند طلبه المساعدة.

وذكر أنه أثناء تواجده في مطار هيثرو بلندن، تم إبلاغ الركاب بأن السلطات المصرية ستضع العائدين من لندن في الحجر الصحي لمدة أسبوعين على نفقاتهم الخاصة، مع ضرورة الإمضاء على إقرار، لافتًا إلى إلغاء البعض للرحلة ليقرروا البقاء في لندن.

وأضاف أن الخروج من الطائرة تم بصورة منظمة في مجموعات؛ لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، موضحًا أن الوضع بعد انتهاء الإجراءات لم يكن مطمئنًا، نظرًا للتزاحم الشديد وقرب المسافات بين الناس.

ولفت إلى عدم استلام أية قرارات رسمية بالمبالغ المقرر دفعها حتى الآن، مشيدًا بالخدمة الممتازة التي تلقاها في فندق المطار، بدون دفع أية مبالغ مالية.

ونوه بتعامل أجهزة الشرطة مع بعض العائدين الذين تظاهروا داخل الفندق، ليطالبوا بمغادرة الحجر الصحي والعودة إلى أهاليهم.