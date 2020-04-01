اليابان تشكل فريقًا لوضع استراتيجية لمواجهة كورونا والتحديات التقنية

شكلت حكومة اليابان، اليوم الأربعاء، فريقًا تابعًا لمجلس الأمن القومي وكلفته بوضع خطة استراتيجية للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا، وذلك في ضوء تطور قدرة اليابان التنافسية في المجالين التكنولوجي والاقتصادي.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر أن يركز الفريق الحكومي الجديد على التغلب على فيروس كورونا الجديد على وجه التحديد بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية اليابانية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس، خاصة في مواجهة سباق الولايات المتحدة والصين من أجل التفوق التقني.



وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أكد أمام جلسة برلمانية الأسبوع الماضي أن النقطة المهمة بالنسبة للفريق الاقتصادي هي التفكير في وضع السياسات الصناعية من وجهة نظر الأمن القومي.



ومن المقرر أن يجمع الفريق الحكومي السابع التابع للمجلس القومي الياباني المعلومات من مختلف الوزارات الحكومية للخروج بسياسات استراتيجية.



ويبلغ عدد أعضاء الفريق حوالي 20 من كبار المسؤولين من وزارات الاقتصاد والمالية والخارجية والشؤون الداخلية وكذلك وكالة الشرطة الوطنية.



ووفقا للأمانة العامة لمجلس الوزراء الياباني، تعد هذه المجموعة الحديثة هي ثاني أكبر فريق من بين 7 مجموعات تابعة للأمانة العامة لتنسيق مكافحة كورونا، على الرغم من انتماء حوالي نصف أفرادها في نفس الوقت إلى فرق أخرى.



جدير بالذكر أن اليابان أعلنت أمس توسيع خارطة الدول الممنوع لمواطنيها في الوقت الراهن دخول أراضيها، في إطار التدابير المتخذة ضد انتشار وباء فيروس كورونا.