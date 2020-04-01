الأسهم الأمريكية تتجه للانخفاض في بداية تعاملات الربع الثاني من 2020

اتجهت مؤشرات الأسهم الأمريكية للانخفاض في أولى جلسات الربع الثاني من 2020 حيث خيم اللون الأحمر على التعاملات الإلكترونية الصباحية، مقتفية أثر نظيراتها من أسواق الأسهم العالمية.

وهبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 2.72% مسجلا 21159 نقكة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.77% ليصل الي مستوى 249 نقطة فيما سجل مؤشر ناسداك هبوطا نحو2.42 % ليصل الي 7606 نقطة.

يأتي ذلك بعدما أنهت بورصة وول ستريت تعاملات الربع الأول أمس الثلاثاء على تراجعات حادة مسجلة أسوأ أداء فصلي منذ اندلاع الأزمة المالية عام ٢٠٠٨.

وشكلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كورونا أمس صدمة للأسواق بعد أن دعا الأمريكيين إلى التأهب لقفزة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواجه أسبوعين مؤلمين وربما ثلاثة أسابيع بالغة السوء.

ويتوقع المسؤولون الأمريكيون وفاة ما يقرب من 200 ألف مواطن أمريكي جراء الإصابة بعدوى كورونا المتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الأسبوعين المقبلين.