وزير الصحة الألماني يؤيد إعطاء كل جرعات أسترازينيكا بأسرع ما يمكن



أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن تأييده لإعطاء كل جرعات لقاح استرازينيكا المتوقع توريدها بأسرع ما يمكن.



وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس: "إذا تم توريد 1.7 مليون جرعة أسترازينيكا مطلع الأسبوع في ظل الموجة الثالثة، فإن من المعقول جدا إعطاء هذه الجرعات الـ1.7 مليون جرعة بأسرع ما يمكن من أجل حماية بعض الأفراد وحمايتنا جميعا".



وتابع شبان: "نمر بالموجة الثالثة وينبغي أن نحمي كل واحد يمكننا حمايته بأسرع ما يمكن".



من جانبه، يرى اندرياس جاسين كبير أطباء التأمين الصحي في ألمانيا أن هذا اللقاح "لا يزال آمنا"، وقال رئيس الرابطة الاتحادية لأطباء التأمين إنه كشخص يقل عن 60 عاما ليس لديه تخوفات أن يأخذ تطعيم استرازينيكا، مشيرا إلى أن "الآثار الجانبية نادرة".



تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لأحدث توصية للجنة الدائمة للتطعيم، فإنه سيتم قصر استخدام لقاح أسترازينيكا في حملة التطعيم ضد كورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.



ووصل عدد جرعات استرازينيكا التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن إلى 2.7 مليون جرعة، ظهر خلالها 31 حالة اشتباه في إصابات بتجلط وريدي في الدماغ أسفرت تسع إصابات منها عن وفاة أصحابها.



وقال جاسين إن النشرات المرفقة لعبوات أدوية معينة لعلاج الروماتيزم أو أقراص منع الحمل تتحدث عن "مخاطر بنفس الشدة وبمقدار أعلى بشكل ملحوظ"، وتابع: "ولا يثير أحد ضجة كبيرة في هذا الأمر".



وأوضح جاسين: "لو أخذت الفياجرا فستكون هناك آثار جانبية مختلفة تماما" ورأى أن الممارسين العموميين الذين سيبدأون في المشاركة في حملة التطعيمات لن تكون لديهم أي مشكلة في إعطاء توعية عن استرازينيكا، وقد اعتاد هؤلاء الأطباء أن يسألهم المرضى"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطباء سيلتزمون بتوصية اللجنة الدائمة للتطعيم.



وقال شبان: "لدينا ما يتراوح بين 24 إلى 25 مليون شخص في ألمانيا تزيد أعمارهم عن 60 عاما"، وأضاف أن من المتوقع إعطاء نحو 15 مليون جرعة من استرازينيكا في الربع الثاني من العام الحالي، لافتا إلى أن هناك عددا كافيا من الأشخاص الذين سيرحبون بأخذ اللقاح، لأن الحماية جيدة.



واستطرد شبان أنه هو شخصيا كان سيأخذ تطعيم استرازينيكا "لو جاء دوري"، لكنه أشار إلى أنه سيستعين أولا بطبيبه لتوضيح الأمر كما يفعل في المسائل الصحية الأخرى.



ووعد شبان بإتمام تطعيم ملايين الأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى بلقاح استرازينيكا مثل كل الآخرين، وذلك على خلفية اعتزام اللجنة الدائمة البت في الجرعة الثانية للأشخاص الذين تقل اعمارهم عن 60 عاما وأخذوا تطعيم أسترازينيكا، وقال: "سنضمن أن كل مواطن له رغبة سيحصل على تطعيم كامل وجدول تطعيم يضمن هذه الحماية الكاملة حتى لو بدأنا جدول تطعيم جديدا".