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أثارت الأنباء التي أفادت بأن سويسرا ستسمح للجنديات الإناث باختبار إصدارات جديدة من الملابس الداخلية النسائية عاصفة إعلامية بالنسبة للقوات السويسرية غير البارزة إعلاميا عادة.

وورد في عنوان رئيسي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأسبوع الجاري "يمكن للجنديات في سويسرا عدم ارتداء الملابس الداخلية للرجال، أخيرا"، بينما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عنوانا يقول: "سويسرا تسمح للنساء في الجيش بارتداء الملابس الداخلية النسائية لأول مرة في محاولة لتعزيز التجنيد".

وأعرب المتحدث باسم الجيش السويسري كاج- جونار زيفرت عن دهشته إزاء كل هذا الاهتمام بمسالة الملابس الداخلية للنساء، ووصف بعض التقارير بأنها مضللة.

وقال زيفرت في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنها ليست (كذبة أبريل). هذا أمر جاد للغاية".

وتشكل النساء حوالي 1500 من أصل 140 ألف جندي في الجيش السويسري.