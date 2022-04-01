الصين: الاعتراف الدبلوماسي بحكومة أفغانستان سيأتي إذا استجابت لمخاوف الجميع

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين تعتقد أنه إذا استجابت أفغانستان بشكل أكثر فاعلية لمخاوف جميع الأطراف، فإن الاعتراف الدبلوماسي بالحكومة الأفغانية سيأتي بشكل طبيعي .

وأضاف وانغ إن الاعتراف الدبلوماسي هو مصدر قلق كبير للحكومة الأفغانية المؤقتة واهتمام مشترك للمجتمع الدولي، مؤكدا على أنه لا ينبغي استبعاد أفغانستان من المجتمع الدولي .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (شينخوا) اليوم /الجمعة/ عقب ترؤسه الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار لأفغانستان والاجتماع الأول لوزراء الخارجية بين الحكومة الأفغانية المؤقتة ودول الجوار لها في تونشي بمقاطعة آنهوي شرقي الصين.

وأشار وانغ إن الصين لاحظت أن الحكومة الأفغانية المؤقتة بذلت جهودا كبيرة وحققت نتائج معينة في الحفاظ على الاستقرار وحوكمة الدولة منذ إنشائها، مضيفا أن الجانب الأفغاني أظهر تصميمه على تحقيق التنمية، وأعرب عن استعداده لكسب المزيد من التفاهم والدعم من الجيران والمجتمع الدولي، وأظهر موقفا إيجابيا تجاه التبادلات الخارجية.

ونوه وانغ إلى أنه لا يزال هناك الكثير من المخاوف والتوقعات المتعلقة بالحكومة الأفغانية المؤقتة لدى المجتمع الدولي بما في ذلك الدول المجاورة لأفغانستان. كما أعرب عن أمله في أن تحرز الحكومة المؤقتة المزيد من التقدم في تعزيز المصالحة الوطنية، وبناء حكومة أكثر شمولا، وحماية حقوق النساء والأطفال في التوظيف والتعليم.

وعبّر وانغ بشكل خاص عن أمل المجتمع الدولي في أن تتخذ الحكومة المؤقتة موقفا أكثر حزما في مكافحة الإرهاب وأن تحقق نتائج ملموسة في هذا الصدد.