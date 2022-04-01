أوقاف جنوب سيناء تستعد لتوزيع 2000 شنطة رمضان على الأسر الأكثر احتياجًا

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، اليوم الجمعة، لبحث استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى تعقيم وتجهيز كافة المساجد على مستوى مدن المحافظة والقرى والوديان، ومن المقرر أن يجري حملات نظافة وتعقيم يوميًا على مدار الشهر الكريم، مشيرًا إلى أنه جرى السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان المبارك مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد، وبشرط ألا يتعدى الدرس 10 دقائق، وخاطرة التراويح في حدود7 دقائق في جلسة الاستراحة وسط التراويح، كما جرى السماح بموائد الرحمن، وفتح مصلى السيدات.

وأوضح أن وزارة الأوقاف تكثف من رعاية بالأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار دورها المجتمعي من خلال مشروع "صكوك الطعام" لكون المحافظة تتسلم كل شهر طن لحوم للأسر الأكثر احتياجًا، ويجري توزيعهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن حصة محافظة جنوب سيناء من صكوك الطعام خلال شهر رمضان تضاعفت إلى 2 طن من اللحوم كما أنه جاري التنسيق لاستلام 2000 شنطة تضم أرز وسكر، بينهم 564 شنطة ستوزع بمعرفة مديرية التضامن، و 1436شنطة ستقوم مديرية الأوقاف بالتنسيق مع المحافظة لتوزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا.