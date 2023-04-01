بنك مصر واتصالات مصر e& وأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني تتعاون لتوفير الخدمات الرقمية

أعلنت أمازون لخدمات الدفع الإلكترونى، عن تعيينها الشريك الرسمى لتقديم خدمات الدفع والحلول التكنولوجية لشركة اتصالات مصر من & e، فى إطار شراكة جمعت الطرفين مع بنك مصر، البنك القابل لعمليات الدفع عبر بوابة المدفوعات الالكترونية الخاصة به.

وبموجب هذا التعاون، تتيح أمازون لخدمات الدفع الإلكترونى الفرصة لعملاء اتصالات مصر من & e تسديد مدفوعاتهم التى تشمل الفواتير والاشتراكات وعمليات شراء الأجهزة من خلال تجربة دفع آمنة وسلسة على منصة الدفع الرقمى التابعة للشركة، كما تتيح الشراكة لعملاء اتصالات مصر من & e خطط تقسيط مرنة، بفضل تعاون أمازون لخدمات الدفع الإلكترونى مع 10 بنوك فى مصر من بينهم بنك مصر.

وحضر فعالية توقيع الاتفاقية فى القاهرة ممثلون عن شركة اتصالات وعددا من الشخصيات البارزة، من بينهم حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر من e&، وعاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، وبيتر جورج، المدير الإدارى فى أمازون لخدمات الدفع الإلكترونى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمر الصاحى، المدير العام فى أمازون مصر.

وتعليقا على الشراكة، قال حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر من e&: «سعداء بالتعاون مع بنك مصر وأمازون لخدمات الدفع الإلكترونى، ونهدف من خلال هذا التعاون تقديم خدمات الدفع الإلكترونى عبر جميع القنوات مثل تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الإنترنت بكل سهولة وأمان، وتأتى هذه الشراكة فى إطار خطوات اتصالات مصر من e& للتحول إلى شركة تكنولوجيا متكاملة، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء ومواكبة أحدث التقنيات والتغيرات.

وقال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر «إننا سعداء بالتعاون مع شركات متميزة مثل اتصالات مصر من &e وأمازون لخدمات الدفع الالكترونى، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجيتنا نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، ويسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمى؛ حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادتنا للسوق المصرفية المصرة، كما أن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى سيساهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالى.

من جانبه، قال بيتر جورج، المدير الإدارى فى أمازون لخدمات الدفع الإلكترونى: «نعمل باستمرار لتسهيل معاملات رقمية سلسة وآمنة للعملاء، لذا يسعدنا التعاون مع اتصالات مصر من & e فى سعيها لتوفير حلول الدفع الإلكترونى لعملائها والشركات، حيث يتيح لنا هذا التعاون الجمع بين خبرة اتصالات من & e مصر وبنك مصر الاستثنائية فى السوق المصرية وخبرة أمازون العالمية لتوفير تجربة دفع آمنة وسلسة لعملاء اتصالات فى مصر».

وقال عمر الصاحى، مدير عام أمازون مصر، ان الحكومة المصرية قد وضعت على قمة أولوياتها دعم خطط التحول الرقمى والابتكار، تماشيًا مع رؤية الدولة ٢٠٣٠ واستراتيجيتها تجاه الاقتصاد الرقمى. وأضاف الصاحى، «تعاوننا مع اتصالات مصر من & e وبنك مصر هى خطوة جديدة فى الطريق الصحيح لدعم أجندة التحول الرقمى للحكومة المصرية، والعمل معًا لتمكين المزيد من العملاء للإستفادة من منظومة مدفوعات رقمية سهلة وآمنة ومرنة، نحو مستقبل يدعم الدفع غير النقدى لمصر».