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أوكرانيا: مقتل مدني وإصابة آخر جراء القصف الروسي على خيرسون

كييف - أ ش أ
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 5:15 م | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 5:15 م

أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك اليوم السبت، أن القوات الروسية شنت قصفا مدفعيا على مدينة خيرسون جنوب البلاد ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر.

وكتب يرماك عبر تطبيق تليجرام وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن "الروس يقصفون منطقة خيرسون ما أدى إلى تدمير منزل منفصل ومقتل مدني".

وأوضح رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أن الروس فتحوا النيران أيضا على منطقة كوزاتسكي وجراء القصف تم تدمير منزل منفصل آخر ما أدى لإصابة مدني.

وتم إجلاء أكثر من 91 شخصا من منطقة خيرسون، أمس الجمعة، إثر القصف المستمر من قبل القوات الروسية.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أمس الجمعة أن القوات الروسية شنت 64 قصفا جديدا على الإقليم الخميس الماضي، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين.

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